Ormai tutti conoscete Amazon Prime, uno dei servizi più popolari al mondo, con il quale il colosso dell’e-commerce offre ai suoi clienti spedizioni rapide, servizi di streaming e cloud in cambio di una tariffa mensile o annuale variabile in base al paese di residenza.

Negli scorsi giorni il prezzo di questo abbonamento è aumentato negli Stati Uniti quindi ci stavamo chiedendo se i prossimi a subire rimodulazioni saremo noi europei.. Scopriamo insieme i dettagli.

Amazon USA aumenta il costo dell’abbonamento Prime

Per gli abbonati statunitensi di Amazon Prime arrivano brutte notizie: Amazon ha deciso di incrementare le tariffe degli abbonamenti a Prime negli Stati Uniti. L’aumento consiste in 20 dollari in più all’anno e in 2 dollari in più al mese, per coloro che scelgono il pagamento mensile. Dunque, i prezzi saliranno da 119 dollari a 139 dollari per la tariffa annuale, e da 12,99 dollari a 14,99 dollari per quella mensile.

La notizia arriva direttamente dal colosso di Jeff Bezos, la quale durante l’ultima chiamata sugli utili ha giustificato gli aumenti con l’espansione dei vantaggi per gli abbonati Prime, l’aumento dei costi di trasporto e l’aumento dei salari per i suoi dipendenti.

Si tratta del terzo aumento nella storia di Amazon Prime negli USA, dove sembra che queste rimodulazioni avvengano in cicli di circa 4 anni. Al momento non ci sono indicazioni per l’estensione di questi aumenti ad altri paesi, ma d’altra parte non ci sono smentite in merito. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.