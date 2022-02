Oltre alla sua uscita iniziale su console e PC a gennaio, il gioco di carte collezionabili gratuito Yu-Gi-Oh Master Duel è ora disponibile su smartphone iOS e Android. Potrete scaricare gratuitamente questo titolo sui vostri device mobile e iniziare a divertirvi con questo nuovo titolo del popolare gioco di carte.

È la prima volta che il popolare gioco di carte collezionabili del mondo reale viene portato su dispositivi mobile. Yu-Gi-Oh Master Duel include campagne per giocatore singolo incentrate su tipi di mazzi specifici, oltre 10.000 carte da sbloccare, gioco online multipiattaforma, nonché sincronizzazione e salvataggio dei dati tra le versioni mobile e console/PC.

Yu-Gi-Oh Master Duel è gratuito per tutti gli utenti

Come bonus aggiuntivo, Yu-Gi-Oh Master Duel presenta le Regole Master complete, che consentono ai giocatori di simulare la versione del mondo reale del gioco di carte mentre giocano contemporaneamente. Esistono vari modi per imparare le regole, tenere traccia dei tuoi progressi e guadagnare nuove carte per continuare a giocare.

Yu-Gi-Oh! gioco di carte è cresciuto fino a diventare uno dei giochi di carte collezionabili più popolari al mondo sin dal suo debutto in Giappone nel 1999. È arrivato per la prima volta sulle coste occidentali nel 2002 e da allora ha ispirato innumerevoli videogiochi, programmi anime e altri media. Master Duel non è nemmeno il primo passo del franchise nel gioco mobile, in quanto arriva sulla scia di un altro gioco di carte collezionabili free-to-play, Yu-Gi-Oh Duel Links, che è stato rilasciato sia su iOS che su Android nel 2016.

Gli utenti potranno finalmente provare il nuovo titolo di Yu-Gi-Oh e scalare le classifiche delle nuove classifiche attive.