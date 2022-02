Postepay: la truffa si espande e diventa pericolosissima, rubati migliaia di euro

Quando avete in tasca una Postepay e credete di essere al sicuro, fate bene a pensarlo. In effetti i servizi che il nostro istituto bancario offre con la sua carta prepagata di fiducia, sono eccelsi così come il servizio di sicurezza prestato ogni giorno. Non ci sono dubbi su questo, anche se spesso l’ingenuità e la benevolenza delle persone può portare a brutti scherzi.

Esistono proprio per questa motivazione i tentativi di phishing, ovvero quelle truffe ideate dai malviventi che mirano a farvi credere qualcosa che in realtà non esiste. La fattispecie in questione va ad evidenziare un evento realmente accaduto durante questi giorni. Si sarebbe diffondendo infatti una truffa sulle Postepay che parlerebbe addirittura di un blocco del conto da risolvere inserendo i propri dati personali. Ovviamente non c’è niente di vero in questo, ma solo la volontà di portar via le credenziali per accedere ai vostri conti.

Postepay: questo è il messaggio a cui dovete stare assolutamente attenti

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!