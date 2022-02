Due giochi per smartphone precedentemente disponibili solo per gli utenti Netflix, un titolo del mondo di League of Legends – Hextech Mayhem – e il dungeon crawler – Dungeon Dwarves – sono ora disponibili per il download e la prova da parte di tutti.

Sviluppato dallo stesso team che ha creato Bit.Trip Runner, Hextech Mayhem è un gioco ritmico che vede come protagonista il campione di League of Legends Ziggs, amante delle bombe, mentre si fa strada attraverso nemici e ostacoli a tempo pieno. Dungeon Dwarves, d’altra parte, è un dungeon crawler in cui i giocatori estraggono ricchezze impiegando una varietà di nani, alcuni dei quali continuano a scavare anche mentre il gioco non viene giocato attivamente.

Netflix sta arricchendo la sua libreria di giochi mobile

Con un abbonamento Netflix (o l’abbonamento Netflix di un amico), puoi accedere a entrambi i titoli su dispositivi iOS e Android senza costi aggiuntivi. Hextech Mayhem è stato pubblicato su PC e Nintendo Switch nel novembre dello scorso anno e ha ricevuto recensioni positive.

Netflix non è estraneo alla collaborazione con il produttore di League of Legends Riot Games; le due società hanno precedentemente collaborato alla serie animata di LoL Arcane, che è stata estesa per una seconda stagione. Poiché sia ​​Hextech Mayhem che Arcane contengono personaggi, luoghi e temi (vale a dire Hextech) del gioco originale, i due spinoff sono una buona partita l’uno con l’altro.

Netflix sta cercando di aumentare la sua presenza nel settore dei giochi. La società ha annunciato la scorsa estate che continuerà ad espandersi nel settore dei giochi e fornirà titoli come parte della sua iscrizione senza costi aggiuntivi. La società ha recentemente acquistato Night School Studios, responsabile dei giochi Oxenfree e Afterparty, tra gli altri titoli.