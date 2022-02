Intesa Sanpaolo e il tranello di febbraio: la truffa ruba migliaia di euro

Non si parla d’altro ormai da diversi giorni: la nota banca che tutti conoscono con il nome di Intesa Sanpaolo starebbe affrontando una nuova truffa. Secondo quanto riportato si tratterebbe ancora una volta della celebre tecnica del phishing, la quale avrebbe colpito a turno tutti gli istituti bancari.

In poche parole sarebbe stato usato il suo nome per far credere agli utenti di dover reinserire le proprie credenziali di accesso ai conti. Il tutto con un messaggio che parlerebbe di un fantomatico blocco del conto o di alcune funzioni di quest’ultimo.

Intesa Sanpaolo: ecco il nuovo messaggio phishing che sta mettendo paura ai clienti

Questo in basso è il messaggio di cui si parla insistentemente ormai da diversi giorni. La truffa è quindi molto pericolosa dal momento che soprattutto i più inesperti tendono a credere a tutto ciò che sta accadendo. Ovviamente tutto ciò che dovrete fare sarà ignorare il messaggio non diffondendolo o magari semplicemente evitare di cliccare sul link. Proprio qui sotto, potete avere un esempio di come sia fatto un messaggio phishing volto a rubare tutti i visto risparmi:

Per motivi di sicurezza, abbiamo sospeso l’accesso online al tuo conto bancario.

Una misura di sicurezza progettata per aiutare a proteggere i nostri clienti e il tuo account.

Quindi è necessario verificare i dati personali relativi all’account corrente per ripristinare la

funzionalità del proprio account e quindi confermare di non essere stato vittima di un furto di computer.

Accedi e inserisci nuovamente i tuoi dati nella pagina seguente per eseguire il processo di verifica:

VERIFICA ORA