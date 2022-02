Febbraio 2022 ha una vasta lista di nuovi videogiochi in uscita questo mese, inclusi titoli di alto profilo come Horizon Forbidden West ed Elden Ring. Dopo numerosi ritardi legati alla pandemia di molti titoli e un gennaio assonnato per le nuove versioni, febbraio sta entrando in pieno vigore con alcuni giochi molto attesi.

In genere, i mesi autunnali come novembre vedono le uscite di videogiochi più impegnativi e, sebbene a novembre 2021 siano stati sicuramente pubblicati alcuni grandi giochi, molti dei titoli più importanti, come Horizon Forbidden West, sono stati ritardati e rimandati all’inizio del 2022.

Tutti i titoli di febbraio

Sebbene Life Is Strange: Remastered Collection, inizi il mese con una data di uscita il 1 febbraio, Dying Light 2: Stay Human, che ha una data di uscita il 4 febbraio, segna la prima uscita originale. Ritardato da dicembre 2021, Dying Light 2 ha fatto notizia di recente, quando i suoi account sui social media hanno affermato che ci sarebbero volute 500 ore per completare il gioco. Questo è stato successivamente chiarito come presunto bisogno di così tanto tempo per completare al 100% tutto nel gioco e non solo per finire la sua storia.

Nel frattempo, gli indie anticipati come OlliOlli World e Sifu usciranno entrambi l’8 febbraio 2022. I fan dei giochi di skateboard dovrebbero amare OlliOlli World, che è l’ultimo gioco della colorata serie. Sifu è un picchiaduro di Sloclap che ruota attorno a uno studente di kung-fu deciso a vendicarsi. Entrambi i titoli potrebbero essere oscurati da alcune delle versioni più grandi di questo mese, ma vale sicuramente la pena dare un’occhiata.

Dopo molte speculazioni e richieste da parte dei fan, la serie Kingdom Hearts arriverà finalmente su Nintendo Switch il 10 febbraio 2022. Finora, Melody of Memory era l’unico gioco KH disponibile sulla console. Tuttavia, i giochi Kingdom Hearts su Switch avranno un avvertimento: sono disponibili solo come versioni cloud. Questo potrebbe rivelarsi un rompicapo per alcuni fan, ma per coloro che desideravano Sora e la banda su Switch da molto tempo, l’offerta potrebbe essere semplicemente troppo buona per resistere.

King of Fighters 15 uscirà il 17 febbraio, insieme a Total War: Warhammer 3. KoF 15 è l’ultimo capitolo della lunga serie di giochi di combattimento e promette innovazioni nel gameplay e meccaniche aggiornate. Come i precedenti titoli di Warhammer, Warhammer 3 è un gioco di ruolo strategico e tattico a turni basato sul popolare wargame da tavolo.

Come tanto atteso sequel di Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West è una delle più grandi uscite di febbraio 2022 e dell’intero anno. Nonostante i ritardi, l’esclusiva PlayStation segnerà finalmente il ritorno di Aloy e di quella che è diventata una serie di punta per le console di Sony. Horizon Forbidden West uscirà il 18 febbraio 2022 per PS5 e PS4.

Proprio come Horizon Forbidden West, Elden Ring è uno dei giochi più attesi del 2022. Ha anche sofferto di ritardi, ma l’ultimo titolo di FromSoftware arriverà finalmente il 25 febbraio 2022 per PlayStation 4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One e Microsoft Windows. Con una storia dell’autore di Game of Thrones George R.R. Martin, oltre ad essere un Soulslike a mondo aperto, il gioco sta già ottenendo molto clamore.

Sebbene la data di uscita di Evil Dead: The Game non sia concreta dopo il suo ritardo, dovrebbe comunque arrivare a febbraio 2022, secondo le ultime informazioni disponibili.