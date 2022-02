Una serie di occasioni davvero rilevanti attendono nelle prossime settimane i clienti di Postepay. Tutti i possessori della carta di credito ricaricabile targata Poste Italiane avranno infatti la possibilità di accedere al programma cashback, anche senza l’oramai famoso programma promosso dallo Stato, eliminato in seguito all’ultima Legge di Bilancio.

Postepay, altri tre mesi per partecipare al cashback

Postepay ha infatti promosso un’iniziativa esclusiva per il cashback. I titolari della carta potranno ricevere un rimborso dal valore di 1 euro su ogni transazione dal valore minimo di 10 euro. I clienti a loro volta potranno accumulare un piccolo portafoglio di risparmi, sino ad un valore di 10 euro al giorno.

Per poter partecipare al programma cashback, i clienti di Postepay devono provvedere a scaricare l’applicazione ufficiale da Google Play Store di Android o su App Store di Apple. Nel momento dell’acquisto, altra operazione propedeutica per la ricezione del bonus, gli utenti dovranno inquadrare il codice QR presente nell’app.

L’iniziativa del cashback di Postepay è vincolata ad una serie di negozi partner di Poste Italiane sul territorio italiano. La lista dei punti vendita in cui effettuare acquisti per i rimborsi è disponibile online, sul sito di Poste Italiane o anche sull’app di Postepay.

Dopo l’eliminazione del programma di Stato, l’iniziativa messa in campo da Poste Italiane dovrebbe proseguire, almeno sino al prossimo 31 Marzo. Potranno partecipare a questa vantaggiosa occasione, tutti i clienti di Poste Italiane con una Postepay Evolution, la carta con codice IBAN e coloro che hanno la carta standardi senza la presenza di un codice IBAN.