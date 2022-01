Iliad: in regalo l'Iliadbox con la fibra a 5 gigabit, il prezzo è di 15,99 euro

Continua a stupire Iliad non solo con le sue offerte legate al mondo mobile. Il provider ha ufficializzato ormai da oltre una settimana la sua nuova rete in fibra, la quale arriva con lo scopo di primeggiare ottenendo quanti più clienti possibili e nel più breve tempo possibile.

Proprio per questo il prezzo di vendita dell’offerta risulta molto basso, proprio come si aspettavano gli utenti.

Iliad: la nuova offerta compresa di Iliadbox offre tutto per soli 15,99 euro al mese per sempre

Parliamo di un’offerta strepitosa senza alcun tipo di precedente. La nuovissima soluzione di Iliad su rete fissa consente di avere il massimo della fibra ottica targata Open Fiber, ma non solo. Ricordiamo infatti che inoltre, insieme alla fibra ottica alla velocità di 5 Gigabit al secondo, ci sono anche i minuti illimitati verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia e minuti illimitati verso più di 60 destinazioni all’estero.

La promo in questione costa 15,99 € al mese per sempre, ma solo per coloro che sono già clienti Iliad sulla rete mobile. Nel caso in cui non doveste essere clienti del noto provider, ecco che l’offerta aumenta ma senza toccare livelli assurdi: solo 23,99 € al mese per sempre senza rimodulazioni.

Queste sono le principali cose che dovete tenere presenti se sottoscrivete questa offerta: