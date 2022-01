Unieuro impazzita: offerti smartphone quasi gratis nell'elenco, ecco il messaggio

Unieuro sta svolgendo una grandissima stagione invernale con sconti degni di nota che mettono a tacere la concorrenza e le critiche. Non ci sono dubbi infatti in merito alla questione che vede il colosso davanti a tutti per quanto concerne le grandi offerte sull’elettronica.

C’è però da fare una precisazione: si starebbe diffondendo un messaggio che addirittura prometterebbe smartphone gratis da parte proprio di Unieuro. Chiaramente bisogna subito smentire: non è possibile una situazione del genere, visto che nessun colosso, pur disponendo prezzi molto bassi sulla propria merce, sarebbe in grado di poter regalare dei dispositivi dal prezzo sostenuto. Si tratta dunque di una truffa, la quale sta girando portando gli utenti su un sito fake. La discriminante per riconoscerlo sarebbe quella di scorrere in basso e confrontare la descrizione, la quale dovrebbe essere molto differente da quella che riportiamo in basso.

Unieuro: questa in basso è la vera descrizione che trovate sul sito reale dell’azienda

“Sullo store potrai trovare moltissime offerte sull’elettronica in continuo aggiornamento per venire incontro alle esigenze più disparate: per quanto riguarda l’assortimento possiamo dire di essere uno dei migliori negozi di elettronica online, dove i nostri clienti possono fare shopping in totale sicurezza e comodità.

Una delle categorie più ricche è senza dubbio quella degli smartphone: sullo store di Unieuro è infatti possibile trovare le migliori offerte sui nuovi smartphone, approfittare delle diverse promozioni in corso e aggiudicarsi un nuovo e fiammante smartphone a poco prezzo effettuando l’acquisto direttamente da casa propria. Perfetto complemento agli smartphone sono poi i tablet: su Unieuro.it potrai trovare moltissimi tablet sottocosto e scegliere il modello che meglio può andare a complementare il tuo smartphone.”