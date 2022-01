Fin dal suo debutto ufficiale, alcuni utenti possessori di iPhone 13 hanno riscontrato un problema piuttosto grave. Alcuni smartphone, infatti, si bloccano durante il normale utilizzo e svolgendo azioni pressoché quotidiane (scattare una foto, ad esempio, oppure utilizzare l’applicazione mappe). Dopo di che, lo schermo di questi device si colora di un rosa molto acceso. Inizialmente si è pensato che questo fosse un problema strettamente legato all’hardware e per questo motivo Apple ha sostituito la motherboard di questi device. Tuttavia, in queste ore è emerso che questo problema potrebbe avere una natura diversa.

Lo schermo rosa di iPhone 13 potrebbe essere causato da un bug software: Apple rilascerà un update fix

Come già accennato, sembra che il problema dello schermo rosa riscontrato su alcuni modelli di iPhone 13 non sia correlato strettamente ad un hardware difettoso. Secondo quanto è emerso in queste ore sul sito web Mydrivers e su Reddit, infatti, il problema sarebbe stato causato da un bug del software installato a bordo.

A questo problema, però, sembra che sia già in arrivo un aggiornamento fix da parte di Apple. Sul sito web in questione viene inoltre consigliato di aggiornare momentaneamente il software alla versione IOS 15.3 Beta. Per il momento non sappiamo però se quanto è emerso è corretto, per cui prendete queste informazioni con le dovute cautele. Bisognerà infatti attendere per vedere se il problema verrà effettivamente risolto con questo aggiornamento. Vi ricordiamo, comunque, che iPhone 13 non è il solo dispositivo del colosso americano protagonista di questo problema. Fino ad ora sono arrivate anche segnalazioni di alcuni iPhone 12 e di alcuni iMac con chip M1.