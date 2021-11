Apple offrirà un programma di riparazione per iPhone 12 e iPhone 12 Pro negli Emirati Arabi Uniti, cinque mesi dopo l’annuncio del programma negli Stati Uniti. Se vivi negli Emirati Arabi Uniti e hai problemi con il tuo iPhone 12, puoi farlo riparare gratuitamente presso un Apple Store o un fornitore di servizi autorizzato.

L’azienda di Cupertino lancerà questo programma di servizi negli Emirati Arabi Uniti per iPhone 12 e 12 Pro tra ottobre 2020 e aprile 2021, secondo il Khaleej Times. ‘Apple ha scoperto che una piccola percentuale di dispositivi iPhone 12 e iPhone 12 Pro potrebbe avere problemi sonori a causa di un guasto di un componente sul modulo ricevitore.

Apple rilascerà il programma negli Emirati Arabi Uniti

Nonostante il fatto che Apple abbia lanciato per la prima volta questa iniziativa di servizio ad agosto, non è chiaro quanti dispositivi siano stati interessati. Secondo Apple, ‘Il tuo iPhone 12 o iPhone 12 Pro potrebbe essere idoneo per il servizio se il ricevitore non genera suoni quando effettui o ricevi chiamate.’ Apple o un fornitore di servizi certificato Apple fornirà assistenza gratuita ai dispositivi idonei.’

Secondo il Khaleej Times, il problema riguarda solo l’iPhone 12 e 12 Pro, mentre il 12 mini e il 12 Pro Max sono esclusi dalla campagna di assistenza. Secondo il sito Web di Apple, la riparazione potrebbe essere limitata al paese o alla regione di acquisto originale.

La normale copertura della garanzia di iPhone 12 e iPhone 12 Pro non è estesa da questo programma Apple mondiale. Per due anni dopo la prima vendita al dettaglio, il programma copre i dispositivi iPhone 12 o iPhone 12 Pro interessati.

Lo stesso metodo di riparazione per questi iPhone è stato segnalato da 9to5Mac ad agosto. L’azienda ha dichiarato all’epoca che solo una ‘percentuale molto piccola’ di persone sarebbe stata colpita dal bug.