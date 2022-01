ZTE ha recentemente fatto notizia per la sua serie Axon, che presenta varie nuove tecnologie e telecamere sotto il display. Nel frattempo, l’affiliata della società Nubia si è fatta un nome nel mercato degli smartphone da gioco. Con la sua linea RedMagic, Nubia si è affermata nel segmento. Il panorama per il Nubia RedMagic 7 è già in fase di preparazione per quest’anno. Il dispositivo dovrebbe essere rilasciato nel primo trimestre del 2022 e sembra essere in fase di completamento.

Il Nubia RedMagic 6S Pro è stato rilasciato alla fine dell’anno scorso come aggiornamento della serie Nubia RedMagic 6. Sembra che la linea di smartphone Nubia Red Magic 7 sia in fase di completamento. Il nuovo dispositivo ha appena ricevuto la certificazione FCC, indicando che Nubia si sta attualmente preparando per il suo rilascio.

Nubia RedMagic 7 includerà una tecnologia di ricarica da 165 W

L’elenco FCC include diversi dettagli dello smartphone. Esso indica la capacità della batteria del dispositivo come 4.380 mAh e fornisce informazioni sulle capacità di ricarica. Il numero di modello NX679J è stato assegnato allo smartphone da gioco dalla FCC. Oltre alla capacità della batteria di 4.380 mAh, l’elenco verifica anche la capacità di ricarica rapida da 65 W del telefono. Per resistere a questo ritmo di ricarica, il telefono utilizza una batteria a doppia cella da 2.190 mAh. Vale la pena ricordare, però, che la versione cinese dello smartphone è stata certificata da 3C solo poche settimane fa.

Secondo i rapporti, il Nubia Red Magic 7 potrebbe essere dotato di un modello cinese con una ricarica di 165 W. La variante globale potrebbe avere 100 watt in meno e caricare a 65 W. Ciò deluderà senza dubbio alcuni utenti. Il telefono potrebbe anche supportare la ricarica da 165 W, sebbene il modello globale verrà fornito con un caricabatterie da 65 W e l’acquirente dovrà acquistare il caricabatterie da 165 W separatamente.

L’elenco rivela anche che il telefono da gioco avrà 12 GB di RAM. Ciò non sorprende dato che l’azienda ha precedentemente rilasciato dispositivi con maggiore RAM. L’opzione con 12 GB di RAM includerà 256 GB di memoria interna. Il telefono sarà disponibile in nero, ma sono possibili altri colori.