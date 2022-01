Per tutti coloro che hanno intenzione di passare a Vodafone è da poco tornata disponibile nei negozi fisici un’offerta davvero strepitosa e molto richiesta in questi mesi. Si tratta in particolare della promo denominata Vodafone Special Minuti 50 Giga, la quale viene al momento proposta ad un prezzo speciale di 9,99 euro.

Vodafone Special Minuti 50 Giga torna nuovamente disponibile nei negozi

Tra le varie offerte di rete mobile del noto operatore telefonico rosso, è da poco tornata disponibile nei negozi fisici la Vodafone Special Minuti 50 Giga. Quest’ultima, in particolare, è attivabile soltanto da alcuni utenti, ovvero da tutti coloro che effettueranno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici CoopVoce, Spusu o Digi Mobile, TIM e Tiscali.

Questa offerta di rete mobile ha un costo mensile di 9,99 euro a cui bisogna aggiungere 1 centesimo per il costo di attivazione. Andando nello specifico, attivando questa promozione si potranno utilizzare ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 50 GB di traffico dati.

Per tutti gli altri utenti provenienti da altri operatori, rimangono comunque disponibili altre offerte della serie Special. Ricordiamo ad esempio l’offerta Vodafone Special 50 Digital Edition (riservata a chi proviene da Kena Mobile, BT Enia Mobile e Bladna Mobile) e l’offerta Vodafone Special Giga Con 70 Giga (riservata a chi proviene da Lycamobile, Iliad e altri operatori virtuali).

Oltre a queste, c’è poi l’offerta Vodafone Special 100 Digital Edition, la quale offre a differenza delle altre un enorme quantitativo di traffico dati per navigare pari a ben 100 GB. Disponibile anche la Vodafone Special Unlimited con 50 GB a 9,99 euro al mese.