La serie Galaxy S22 sarà rilasciata da Samsung il prossimo mese. Questo è ciò che suggeriscono le voci, con una data di uscita prevista per l’8 febbraio. Il Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra dovrebbero essere presentati presto. Secondo nuove fonti, l’azienda potrebbe anche sfruttare questa occasione per presentare la serie Galaxy Tab S8.

Poiché Exynos 2200 è già stato presentato, prevediamo che l’azienda utilizzerà il prossimo evento per concentrarsi esclusivamente sui nuovi prodotti anziché sull’hardware. Il nuovo rumor arriva da Max Jambor, il quale prevede che gli smartphone Galaxy S22 saranno accompagnati dall’intera gamma di tablet di punta.

Galaxy Tab S8 potrebbe essere rilasciato presto

Sfortunatamente, il tipster non ha confermato la data di debutto, quindi potrebbero arrivare a febbraio. Se i prossimi dati Galaxy Unpacked sono corretti, Samsung dovrebbe iniziare a consegnare gli inviti entro i prossimi 10 giorni. Dato il recente aumento di COVID-19 in tutto il mondo, l’azienda potrebbe implementare una rivelazione solo virtuale per i cellulari.

Tutti gli occhi saranno puntati sulla prossima serie Galaxy S22, in particolare sul Galaxy S22 Ultra, che sarà un mix di Galaxy Note e serie S in termini di stile e specifiche. Gli amanti dei tablet, d’altra parte, si riverseranno all’evento per vedere cosa ha in serbo Samsung per la sua linea di punta Galaxy Tablet.

Il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 alimenterà tutti e tre i tablet Samsung. Il Tab S8 Ultra di fascia alta avrà 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione. Il retro di tutti e tre i tablet presenterà una configurazione a doppia fotocamera. Saranno inclusi una fotocamera principale da 13 MP e uno snapper ultrawide da 6 MP. Una fotocamera da 16 MP sul lato destro del tablet è disponibile per le videochiamate. La variante Ultra conterrà anche una fotocamera frontale secondaria da 12 MP, e molto probabilmente sarà quella con il notch.

In termini di dimensioni dello schermo, il Galaxy Tab S8 di base avrà un display da 11 pollici. Inoltre, il tablet sfoggerà uno schermo TFT LTPS con risoluzione Full HD+. Il display AMOLED da 12,7 pollici del Galaxy Tab S8+ avrà una risoluzione WQXGA+ (2.800 x 1.752). Il display AMOLED WQXGA+ da 14,6 pollici del Galaxy Tab S8 Ultra sarà il modello di fascia più alta.

Il tablet standard avrà una batteria da 8.000 mAh e il Galaxy Tab S8+ avrà una batteria da 10.090 mAh. Il Galaxy Tab S8 Ultra verrà fornito con una batteria più grande da 11.200 mAh e capacità di ricarica rapida da 45 W. Altri dettagli, purtroppo, sono ancora scarsi in questo momento.