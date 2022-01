Euronics avvicina gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti con una campagna promozionale che punta fortissimo sulla tecnologia di ultima generazione, e sopratutto prezzi decisamente più bassi del normale, i quali riescono indubbiamente a far risparmiare al massimo coloro che decideranno di mettere mano al portafoglio.

Il risparmio è importante su ogni singolo prodotto aggiunto al carrello, il volantino infatti parte da un’ottima base, estendendo le proprie grinfie verso altri settori della rivendita di elettronica. Gli acquisti possono necessariamente essere completati solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici, non altrove o sul sito ufficiale, prestando però attenzione alla localizzazione territoriale. In altre parole, ricordiamo infatti che potrebbero esistere differenze in relazione al socio o alla regione di appartenenza.

Offerte shock e codici sconto Amazon gratis sono disponibili in esclusiva sul seguente canale Telegram, correte ad iscrivervi subito.

Euronics: offerte da non perdere per tutti

Euronics riesce a far felici gli utenti con una campagna promozionale davvero da primato, infatti al suo interno è possibile trovare anche alcuni dei migliori smartphone in circolazione, come galaxy S21 e S21+, proposti addirittura allo stesso identico prezzo, basteranno 749 euro per l’acquisto definitivo. In alternativa sono anche in vendita prodotti di casa Oppo, come Reno6 e Reno6 Pro, acquistabili a 699 euro (al massimo), oppure l’economico Find X3 Neo, in vendita nel periodo a 549 euro.

Non mancano riferimenti a versioni dai prezzi infinitamente più bassi ed alla portata di tutti, per questo motivo si consiglia caldamente di prendere visione delle pagine che potete trovare elencate online sul sito di Euronics.