Gli aumenti di prezzo che caratterizzano la vita degli italiani nel nuovo anno, non esentano la telefonia mobile. Per i clienti di Vodafone sono già state programmate alcune rimodulazioni sui costi di una tariffa molto popolare come la Special 50 Giga.

Vodafone, anche per Special 50 Giga arrivano i rincari

La Special 50 Giga nel corso di questi ultimi mesi ha rappresentato una vera e propria garanzia per gli abbonati che desideravano una tariffa low cost con ampie soglie di consumo. Questa promozione è da sempre disponibile per gli utenti che effettuano la portabilità del numero da altro gestore.

Stando alle nuove condizioni tariffarie di Vodafone, tanti clienti che in passato hanno sottoscritto la Special 50 Giga ora sono chiamati ad un costo extra dal valore di 2 euro ogni trenta giorni. In particolare per gli utenti il cui precedente prezzo era fissato a 9,99 euro, il nuovo costo si attesta sui 7,99 euro. Il costo della ricaricabile sale invece ad 8,99 euro per chi sino a qualche settimana fa pagava 6,99 euro.

Nessuna novità invece da parte di Vodafone per le soglie di consumo. Anche per i clienti che subiranno questa rimodulazione, i consumi della tariffa continuano a prevedere chiamate ed SMS illimitati con 50 Giga per internet.

Le modifiche tariffarie a Special 50 Giga interessano, ad ogni modo, solo i vecchi clienti. Per i nuovi utenti invece Vodafone ha già predisposto una garanzia di costo bloccato nei primi sei mesi. Così come per altre promozioni low cost del provider, anche con la Special 50 Giga, il gestore si impegna a non applicare prezzi extra durante il primo semestre di abbonamento.