Sappiamo che non solo Samsung ma anche Motorola ha presentato in passato alcuni smartphone dotati di un pennino in stile S-Pen. Il prossimo della nota azienda si chiamerà Motorola Moto G Stylus 2022 e nel corso delle ultime è emerso un video teaser che sa di ufficiale.

Motorola Moto G Stylus 2022 si mostra in questo video teaser quasi ufficiale

In queste ultime ore il noto leaker Evan Blass ha pubblicato in rete quello che sembra essere un vero e proprio video teaser ufficiale del prossimo smartphone con pennino a marchio Motorola.

Andando nello specifico, da questo video possiamo notare il design che caratterizzerà il nuovo Motorola Moto G Stylus 2022. La parte frontale sarà occupata da un ampio display con una diagonale da almeno 6.8 pollici in risoluzione FullHD+ con un foro centrale per la fotocamera per i selfie e ci sarà ovviamente il supporto al pennino di Motorola con svariate funzionalità. La parte posteriore dello smartphone sarà invece piuttosto classica, con un modulo fotografico costituito da tre fotocamere. I sensori fotografici dovrebbero essere rispettivamente da 50, 8 e 2 MP.

Il leaker non ha rivelato altre informazioni. Tuttavia, grazie a delle precedenti indiscrezioni, sappiamo già che ci troveremo di fronte ad uno smartphone appartenente alla fascia medio-bazza xel mercato. Il processore dovrebbe infatti essere il SoC Snapdragon 480, il quale fornirà comunque il supporto alla nuova rete di quinta generazione. Sappiamo inoltre che ci sarà una batteria con una capienza di 5000 mAh.

Questo è quanto sappiamo su questo nuovo device ed immaginiamo che il suo debutto sia ormai imminente.