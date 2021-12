Diversi mesi fa il noto produttore Motorola ha presentato sul mercato la sua versione di smartphone dotato di un pennino e ora si appresta a mostrare il suo successore. Nel corso delle ultime ore, infatti, il leaker OnLeaks ha postato le prime immagini renders del prossimo Motorola Moto G Stylus 2022.

Motorola Moto G Stylus: ecco come sarà il nuovo smartphone con pennino dell’azienda

Non solo Samsung, ma anche Motorola è ancora interessata a produrre smartphone dotati di un pennino. Come già accennato, infatti, l’azienda dovrebbe presentare nel corso dei prossimi mesi il nuovo Motorola Moto G Stylus 2022 e ora possiamo dare uno sguardo al suo possibile design.

In particolare, in queste ore il noto leaker OnLeaks ha realizzato e postato in collaborazione con Prepp le prime immagini renders di questo dispositivo. Osservando queste ultime, possiamo osservare la presenza di un display piatto con un foro centrale per la fotocamera anteriore.

La parte posteriore dello smartphone ospita invece tre fotocamere e i bordi della backcover sembrano leggermente curvi. Oltre a questo, possiamo notare sul frame laterale la presenza di un sensore biometrico fisico per lo sblocco. Per questo motivo, immaginiamo che il display sarà un IPS LCD. In basso, poi, è posizionato il pennino.

Per il momento si tratta comunque di renders, non sappiamo con esattezza se sarà questo il design definitivo del nuovo smartphone a marchio Motorola. Vi ricordiamo comunque che, secondo gli ultimi rumors, ci sarà come processore il SoC Snapdragon 480+ 5G targato Qualcomm, mentre la batteria avrà una capienza di 5000 mAh.