Android: regalate sul Play Store queste 20 app a pagamento, eccole gratis

Le grandi offerte del Play Store di Google sono disponibili anche oggi per tutti coloro che vorranno approfittarne direttamente da un dispositivo Android. Si tratta di titoli a pagamento offerti in maniera gratuita, più specificamente tra applicazioni e giochi. L’offerta però non durerà per sempre, per cui il nostro consiglio è quello di affrettarvi nell’effettuare il download diretto.

Per avere anche tutte le migliori offerte di Amazon sull’intera proposta di articoli, ecco il nostro canale Telegram ufficiale gratuito. Clicca qui per accedere subito.

Android e il Play Store oggi regalano agli utenti tantissimi titoli a pagamento, saranno tutti gratis per alcuni giorni

Tutti i titoli qui in basso saranno quelli che potrete scaricare gratuitamente direttamente dal Play Store di Google durante questi giorni. Ricordiamo che i contenuti di cui si parla, i quali sono ovviamente in promozione, sono di solito a pagamento. Per effettuare il download ufficiale non dovrete fare altro che cliccare sui link che trovate qui sotto.