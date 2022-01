Secondo quanto è emerso in queste ultime ore, il colosso sudcoreano Samsung presenterà molto presto ben tre nuovi smartphone di fascia media è tutti quanti saranno dotati del supporto alla nuova rete 5G. Si tratta dei prossimi Samsung Galaxy M33, Samsung Galaxy A33 e Samsung Galaxy A53.

Samsung si appresta a svelare ben tre nuovi smartphone di fascia media con supporto alla rete 5G

Il noto colosso Samsung si appresta a calare un bel tris. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda presenterà tre nuovi smartphone appartenenti alla fascia media del mercato e tutti saranno in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione.

I tre device in questione sono i prossimi Samsung Galaxy M33, Samsung Galaxy A33 e Samsung Galaxy A53 e sono stati registrati tutti in queste ore dall’ente BIS (Bureau of Indian Standard) con i numeri di modello SM-M336BU/DS, SM-A336E/DS and SM-A536E/DS e questo lascia già intendere che sarà presente su tutti il supporto al dual sim.

Durante queste ultime settimane sono già emersi alcuni rumors e indiscrezioni. Samsung Galaxy M33, in particolare, dovrebbe essere alimentato dal processore Exynos 1200, mentre il fratello Samsung Galaxy A53 dovrebbe montare un processore diverso in base al paese di commercializzazione.

Quest’ultimo smartphone potrà però vantare la presenza di un display OLED di buona qualità e con una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, mentre il Samsung Galaxy A33 avrà un display SuperAMOLED da 6.43 pollici. Notevole poi l’autonomia sui dispositivi, dato che troveremo batterie da 5000 mAh e da ben 6000 mAh sul Galaxy M33.