Gli abbonati Spotify che stavano aspettando di sapere quando sarà disponibile il servizio audio premium ‘HiFi’ stanno ancora aspettando, dopo che l’azienda ha risposto alle richieste di ulteriori informazioni sui forum della sua comunità di utenti.

Spotify ha rivelato l’intenzione di lanciare un abbonamento premium ‘HiFi’ entro la fine del 2021 a febbraio. Secondo Spotify, la funzione fornirà musica di qualità CD, consentendo agli ascoltatori di ascoltare una maggiore profondità e chiarezza nelle loro canzoni preferite.

Spotify potrebbe rilasciare la funzionalità durante il 2022

Tuttavia, l’anno 2021 è passato senza traccia dell’esperienza audio ad alta larghezza di banda su Spotify e nessuna parola da parte dell’azienda su quando sarà disponibile. Gli utenti di Spotify, comprensibilmente, si sono rivolti ai forum della community del servizio per chiedere ulteriori informazioni, a cui Spotify ha risposto che non vede l’ora di offrire quest’esperienza ai suoi utenti. Tuttavia, al momento la società non ha una data.

La prima affermazione secondo cui Spotify stava sviluppando una versione audio lossless del suo servizio di streaming è emersa quasi cinque anni fa, quando l’azienda ha iniziato a testare l’opzione con un gruppo limitato di utenti.

Sembra improbabile che Spotify lo offra come aggiornamento a pagamento al momento del lancio, soprattutto perché Apple Music include scelte di ascolto senza perdita di dati come parte del suo prezzo di abbonamento di base. A maggio, un bug nell’app Spotify ha momentaneamente rivelato un menu di riproduzione multimediale HiFi nascosto, il che implica che Spotify era sul punto di svelare il suo piano senza perdite.