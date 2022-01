Realme ha finalmente presentato al pubblico i suoi smartphone Realme GT 2 e Realme GT 2 Pro all’inizio di questa settimana. I dispositivi non sono precisamente ‘per il mondo’, in quanto sono disponibili solo nel mercato cinese. Tuttavia, come previsto, questo cambierà presto. Madhav Sheth, vicepresidente dell’azienda, ha dichiarato che la serie Realme GT 2 farà presto il suo debutto mondiale. Il CEO afferma che gli smartphone Realme GT 2 sarebbero disponibili nei mercati europeo e indiano. Questo potrebbe non sorprendere, soprattutto considerando che l’India è uno dei mercati primari di Realme.

Sfortunatamente, la società non ha divulgato la data di lancio. Tuttavia, possiamo aspettarci che gli smartphone arrivino nei suddetti mercati prima della fine del primo trimestre. Forse vedremo un debutto prima della fine di marzo. Ma potrebbe accadere prima. Realme, ovviamente, svilupperà una lunga campagna teaser prima del debutto.

Realme GT 2 sarà presto sul mercato

Il Realme Pad, il primo tablet dell’azienda, è stato lanciato all’inizio di quest’anno. Mentre alcuni si aspettavano che fosse un tablet premium, Realme ci ha sorpreso con una scelta a basso costo che aveva comunque un ottimo design e una finitura in alluminio. Quest’anno, prevediamo che l’azienda sveli un nuovo successore di Realme Pad, oltre a più tablet. Francis Wong, il CMO dell’azienda, ha menzionato alcune volte un tablet con display OLED. Tuttavia, non ha debuttato fino al 2021. Possiamo solo supporre che uscirà quest’anno.

Durante l’intervista, Madhav Sheth ha indicato che l’azienda rilascerà più tablet a vari prezzi quest’anno. Il dirigente ha anche affermato che Realme intende rilasciare più computer. Il Realme Book è stato un altro primato per l’azienda quando è stato introdotto nel 2021. Quest’anno, la società potrebbe aggiungere più laptop alla sua gamma di laptop.

L’intervista si conclude con una discussione sulla politica di aggiornamento di Android. Alla domanda se l’azienda aderirà al ciclo di aggiornamento triennale che è diventato la norma per i grandi OEM, il dirigente ha risposto che Realme continuerà ad aderire alla politica di aggiornamento biennale di Android, anche per i flagship.