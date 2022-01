Si dice che un nuovo gioco di Mario Kart sia in lavorazione e questa volta Mario potrebbe avere qualche nuovo trucco nella manica. Secondo Serkan Toto, analista di Kantan Games, Mario Kart 9 è in ‘produzione’ e presenterebbe una ‘nuova svolta’. Toto ha espresso le sue opinioni come parte di un articolo per Gamesindustry.biz sulle previsioni di gioco del 2022.

Nel 2014, Nintendo ha pubblicato Mario Kart 8 per Wii U, che è stato poi aggiornato con nuovo materiale per portarci Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch. Nintendo ha anche rilasciato Mario Kart Tour per dispositivi mobili nel 2019, anche se da allora il franchise è rimasto piuttosto tranquillo.

Nintendo sta preparando i prossimi giochi del 2022

Dato il rendimento della serie Mario Kart per Nintendo, una nuova puntata sembra un gioco da ragazzi. Secondo i dati di vendita di Nintendo, Mario Kart è stato il gioco più venduto su Nintendo 3DS, Wii (con l’eccezione di Wii Sports incluso), Wii U e Nintendo Switch, vendendo oltre 100 milioni di copie su tre piattaforme.

Toto non ha spiegato quale sarà la ‘nuova svolta’ per Mario Kart 9. Nintendo, d’altra parte, ha fatto la sua giusta parte di tweaking con Mario Kart e altri titoli di corse. Nintendo ha introdotto Mario Kart Live: Home Circuit nel 2020, consentendo ai fan di correre con i giocattoli di Mario Kart nella vita reale nel comfort delle proprie case. Nintendo ha anche annunciato Nintendo Labo per Switch, un dispositivo da corsa in cartone compatibile con Mario Kart 8 Deluxe.

Toto prevede che Nintendo prenderà in giro il gioco già quest’anno. Quindi sembra che non dovremo aspettare molto per il prossimo annuncio di Mario Kart.