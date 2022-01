Il volantino che Coop e Ipercoop hanno deciso di lanciare nel periodo corrente, raccoglie al proprio interno un imprecisato quantitativo di offerte veramente molto speciali, che possono assolutamente spingere gli utenti ad acquistare la tecnologia a prezzi abbordabili.

A differenza della scorsa campagna promozionale, in questo caso gli acquisti sono effettuabili solamente nei singoli negozi fisici, in tal modo gli utenti possono recarsi presso il punto più vicino alla propria residenza, avendo comunque la certezza di riuscire a spendere pochissimo, senza doversi preoccupare di soci o quant’altro.

Coop e Ipercoop: che occasioni e che prezzi assurdi

Offerte da non perdere sono disponibili nei vari negozi di coop e ipercoop, gli utenti sono pronti a mettere mano al portafoglio per risparmiare, a patto che comunque si sia disposti a spendere meno di 200 euro per l’acquisto di uno smartphone di ultima generazione. I modelli in vendita sono infatti più che altro legati alla fascia bassissima della telefonia mobile, e coinvolgono soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi 9AT, proposto a soli 99 euro, passando anche per uno ZTE Blade A31, disponibile addirittura a meno di 70 euro oppure un più performante (entro certi limiti del resto) Galaxy A12, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 149 euro.

Quanto indicato rappresenta solamente una piccola porzione di ciò che effettivamente vi attende da coop e Ipercoop, se volete approfondirne la conoscenza, consigliamo di aprire questo sito.