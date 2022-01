Nel corso dei prossimi giorni il noto produttore cinese Realme presenterà in veste ufficiale un nuovo smartphone di fascia media. Si tratta del prossimo Realme 9i e poche ore fa sono emersi numerosi dettagli tecnici.

Realme 9i sta per arrivare: ecco quanto è emerso fino ad ora

Realme si appresta ad aggiungere un nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato, il prossimo 10 gennaio l’azienda presenterà infatti il nuovo Realme 9i, del quale sono da poco emersi numerosi dettagli e immagini renders.

Osservando le immagini renders, possiamo notare come il design e l’aspetto estetico saranno molto simili a quelli dei fratelli maggiori annunciati in queste ultime settimane, come Realme GT Neo 2 e Realme GT 2 Pro. Abbiamo infatti sul retro un modulo fotografico molto simile, con tre fotocamere con sensori da 50, 2 e 2 MP. La parte frontale è invece occupata da un ampio display con un foro laterale in cui è collocata una fotocamera anteriore da 16 MP.

Secondo le ultime indiscrezioni, si tratterà di un pannello IPS LCD da 6.6 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e con refresh rate da 90Hz. Le prestazioni saranno invece affidate al processore Snapdragon 680 con tagli di memoria da almeno 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Non dovrebbe infine mancare anche una batteria da 5000 mAh e con ricarica rapida da 33W. Stando ai rumors e ai leaks, infine, il prossimo Realme 9i avrà delle dimensioni pari a 164.4 x 75.7 x 8.4 mm ed un preso complessivo di 190 grammi.

Insomma, manca all’appello solamente il prezzo di vendita ufficiale.