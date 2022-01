Amazon Prime Video batte Netflix con tanti nuovi film e Serie TV esclusive

Amazon Prime Video si prepara al lancio dei suoi nuovi contenuti. Dallo scorso 1 gennaio sono venuti fuori tanti contenuti tra serie TV e film, proprio come potrete riscontrare negli elenchi sottostanti.

Amazon Prime Video: questa la lista delle Serie TV

Athf – decima stagione

The Big Bang Theory – dodicesima stagione

Casa Vianello – dalla quarta alla sesta stagione

China, IL – seconda stagione

Good Doctor – quarta stagione

I liceali – tre stagioni

Mr. Pickles – terza stagione

Riverdale – quinta stagione

Robot Chicken – ottava stagione

Samurai Jack – quinta stagione

Supernatural – quattordicesima stagione

The Night Shift – quattro stagioni

The Vampire Diaries – prime sette stagioni

The Venture Bros. – terza stagione

SOS Chirurgia – prima stagione

Obbiettivo bellezza – prime due stagioni

Usciranno poi rispettivamente il 10 gennaio le quattro stagioni di Unforgettable e il 15 gennaio la prima stagione di Meteoheroes 2D e le quattro stagioni di S.W.A.T.

Per quanto riguarda i film, ecco la lista dal 1 gennaio:

3 Days To Kill

50/50

Arancia meccanica

Barry Lyndon

La leggenda di Beowulf

Blade Runner

Contagion

Elf – Un elfo di nome Buddy

Eyes Wide Shut

Io prima di te

Fargo

Millennium – Quello che non uccide

Millennium – Uomini che odiano le donne

Lo Hobbit – Un viaggio inaspettato

Lo Hobbit – La battaglia delle cinque armate

Lo Hobbit – La desolazione di Smaug

Hannibal

Viaggio in paradiso

The Impossible

Limitless

Magnolia

Miss Detective

Virus letale

Robot Chicken Walking Dead Special: Look Who’s Walking

Romanzo Criminale

Special Forces

The Blind Side

Una notte da leoni 2

Twilight

The Twilight Saga: New Moon

The Twilight Saga: Eclipse

The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte1

The Twilight Saga: Breaking Dawn Parte 2

V For Vendetta

Una parola può cambiare tutto – Yes Man