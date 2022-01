Poche ore dopo che un esperto aveva predetto che il sequel PSVR di Sony sarebbe presto entrato nella produzione di massa in Cina, il colosso tecnologico giapponese ha annunciato ufficialmente al CES 2022 che il suo VR di nuova generazione, prevedibilmente intitolato PlayStation VR2, è davvero in arrivo.

Il PSVR 2 sarà rilasciato insieme al nuovo controller PlayStation VR2 Sense dell’azienda, che è chiaramente influenzato dall’Oculus Touch. Il nuovo controller VR2 Sense di Sony, come il controller DualSense di PS5, includerà feedback tattile e trigger adattabili.

PSVR 2: non è stata annunciata ancora una data di rilascio

Oltre al nuovo headset e controller, Sony ha anche rivelato Horizon Call of the Mountain, uno spin-off VR della sua famosissima serie Horizon esclusiva per PlayStation creata da Guerrilla Games e Firesprite.

Il PSVR 2 includerà schermi OLED con una risoluzione di 2000 x 2040 per occhio, che è un aumento di quasi quattro volte rispetto all’output 1080p dell’originale. La tecnologia 3D Audio di Sony verrà utilizzata anche nelle cuffie integrate di PSVR 2. Il PSVR 2 avrà anche frequenze di aggiornamento di 90Hz e 120Hz, oltre a un campo visivo di 110 gradi. L’auricolare includerà anche un sensore di movimento a sei assi (giroscopio a tre assi, accelerometro a tre assi) e un sensore di prossimità a infrarossi.

Inoltre, a differenza del PSVR originale, Sony garantisce che il PSVR 2 richiederà una sola connessione per essere collegato direttamente al sistema PS5. Sony deve ancora rivelare il prezzo o una data di uscita per PlayStation VR 2, ma il vicepresidente senior di Platform Experience Hideaki Nishino assicura che questo annuncio è ‘solo un assaggio di ciò che verrà’.