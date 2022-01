Ancora una volta Apple fa parlare di sé grazie al raggiungimento di un nuovo record assoluto. Si parla del raggiungimento di un nuovo valore ovvero i 3 trilioni di dollari. Va specificato che si tratta di una traguardo superato di poco e per poi tornare indietro e questo a causa del valore delle azioni. Il record è stato 182,94 dollari.

Un aspetto da sottolineare è la differenza della scala lunga e della scala corta del valore numerico. Apple ha superato i 3 trillioni nella scala corta ovvero quella inglese, quella che ormai siamo più abituati a sentire. Per la scala lunga, quella italiana, si parla di un bilione se di fatto suona meno sorprendente a questo punto. Ora cosa c’è da aspettare per il futuro?

Apple: la prima compagnia da 3 trilioni

Riuscirà Apple a superare la soglia dei 4 trilioni? Difficili dirlo a quest’ora, ma per gli analisti sarà molto difficile dirlo. Il successo della compagnia statunitense non è solo legato ai prodotti effettivamente messi in commercio, ma soprattutto all’immagine del marchio. Finché quest’ultimo non subirà contraccolpi, tutto è possibile.

Negli anni Apple ha dovuto fare i conti con molti problemi con i suoi prodotti eppure non sembra averne risentito. Di fatto il nome in questo è il simbolo stesso del capitalismo degli Stati Uniti, un po’ come lo era la Cola Cola durante i decenni passati. Raggiungere il prossimo 0 sarà un’impresa titanica e bisogna anche capire come sarà il mondo tra qualche anno, come sarà l’economia e se quello fatto finora avrà lo stesso peso.