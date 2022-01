Nel corso delle ultime ore le indiscrezioni a proposito di Android 13 si sono intensificate. Le novità circa la prossima major release di sistema sono entusiasmanti ni virtù di quanto appreso per bocca del team di XDA Developer circa un drastico aumento di autonomia delle cuffie Bluetooth. La cosa non dispiacerà di certo agli ascoltatori di Spotify, Apple Music e delle altre piattaforme multimediali. Ecco in cosa consiste.

Android 13 incrementa la durata della batterie delle cuffiette Bluetooth

Grande novità per quel che riguarda l’implementazione del Bluetooth LE Audio. Come molti di voi sapranno l’abbreviazione LE si traduce in Low Energy, ovvero in un sistema che risparmia preziose percentuali di batteria tenendovi lontano da Powerbank e notifiche di spegnimento noiose mentre in ascolto dei vostri brani preferiti.

Ricche playlist audio potranno essere fruite grazie al nuovo sistema a basso consumo energetico di cui si è fatto portavoce Mishaal Rahman nel contesto delle apparecchiature senza fili.

Interessante notare come il BLE insieme al codec dedicato LC3 siano già stati annunciati in occasione del rollout di Android 12. Ma a quanto pare il connubio è divenuto maturo solo in seguito. Ragioni di tempo che viene via via meno in occasione della presentazione del nuovo OS. Non è da escludere un’implementazione per gli smartphone già immessi sul mercato ed in particolar modo per quelli di fascia alta che possono contare su SoC Snapdragon 865 Plus e Snapdragon 888 che già offrono l’hardware di supporto necessario.

Migliora l’autonomia ma anche la stabilità di connessione per un Android 13 che promette diverse migliorie strategiche anche nel contesto della gestione multi-device verso altoparlanti, cuffie, vivavoce ed altri apparecchi acustiici senza perdita di qualità.