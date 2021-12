All’evento di lancio per la serie Xiaomi 12, il produttore cinese ha presentato anche il suo terzo chip sviluppato autonomamente. Surge P1 è il nome dato dall’azienda a questo chip. Il Surge S1, il primo SoC sviluppato da Xiaomi, è stato rilasciato nel 2017 ed è stato installato su Xiaomi Mi 5C. Surge C1, un chip ISP realizzato da Xiaomi, è stato rilasciato all’inizio di quest’anno con Xiaomi Mi MIX FOLD. Il presidente e CEO di Xiaomi Lei Jun ha dichiarato che lo Xiaomi 12 Pro ha il Surge P1.

Secondo lui, il chip ha raggiunto una soluzione a cella singola da 120 W dopo 18 mesi di ricerca e sviluppo. Sostiene che raggiungere questo obiettivo è significativamente più difficile rispetto al metodo a doppia cella da 120 W. La progettazione del circuito è due volte più difficile, mentre la logica di controllo della commutazione della modalità è sette volte più difficile. Inoltre, i circuiti di avviamento e protezione sono 9 volte più complessi.

Xiaomi ha presentato anche i nuovi device Xiaomi 12

Secondo Lei Jun, la batteria da 4600 mAh può essere caricata completamente con il 100% di potenza nella modalità più veloce in 18 minuti con l’aiuto di questo chip. Xiaomi ha affermato che nel vecchio metodo di ricarica rapida a cella singola, era necessario un circuito serie-parallelo di 5 pompe di carica distinte per trasformare la tensione di 20 V in ingresso al telefono cellulare in una tensione di 5 V che poteva essere caricata nella batteria. Inoltre, un gran numero di pompe di carica e un’architettura collegata in serie produrranno molto calore. In pratica, è impossibile mantenere la piena potenza per un lungo periodo di tempo.

Per risolvere questo problema e ottenere una ricarica rapida da 120 W, Xiaomi ha creato due chip di ricarica intelligenti e li ha integrati nel Surge P1. L’intricata struttura della classica pompa a 5 cariche è ripresa da questi due. Convertono in modo efficiente l’alimentazione ad alta tensione in ingresso al telefono cellulare in una grande corrente che può essere immediatamente caricata sulla batteria.