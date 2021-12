L’operatore telefonico TIM continua ad offrire i propri clienti una vasta gamma di offerte mobile davvero interessanti e convenienti e tra queste c’è anche l’offerta super denominata TIM Wonder SIX che include ben 70 GB di traffico dati per navigare. Vediamo qui di seguito cosa ha da proporre.

TIM propone l’offerta mobile TIM Wonder SIX con 70 GB di traffico dati a 9,99 euro al mese

Come già accennato, tra le varie offerte mobile proposte dal noto operatore telefonico TIM vi è la promo denominata TIM Wonder SIX. Quest’ultima offre a tutti gli utenti che la attiveranno ben 70 GB di traffico dati per poter navigare in internet con una connettività che arriva fino al 4G. I giga per navigare, però, possono diventare addirittura illimitati se si ha o se si attiva un’offerta TIM Unica per la rete fissa. Sono poi inclusi nell’offerta anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e numeri mobile nazionali.

Per poterla utilizzare, gli utenti interessati dovranno pagare un costo di 9,99 euro al mese. Tuttavia, per la prima volta è previsto un costo di 25 euro per la scheda SIM (di cui 5 euro per il costo di attivazione e 20 euro di traffico incluso sulla SIM). Con questa offerta è incluso senza alcun costo il piano base TIM Base 19. Quest’ultimo prevede un costo di 19 centesimi al minuto per le chiamate, 29 centesimi per ogni SMS inviato e 1,30 euro per gli MMS. Nel caso si volesse cambiare piano, sarà possibile farlo senza costi extra al numero 40916 o dall’applicazione ufficiale MyTim.