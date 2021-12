Dopo un difficile rilascio iniziale della sua build stabile One UI 4 per le serie Samsung Galaxy Z Fold3, Z Flip3 e Galaxy S21, le cose sembrano essere sulla strada giusta. La società ha dovuto sospendere l’aggiornamento a causa di un problema di compatibilità con Google Play. Tuttavia, ora ha ripreso l’aggiornamento per i flagship del 2021. Allo stesso tempo, la società sta rilasciando la terza beta di One UI 4 per gli smartphone delle serie Samsung Galaxy S10 e Galaxy Note 10.

Il programma beta per questi cellulari è stato lanciato all’inizio di questo mese dall’azienda. La seconda beta, come promesso, apporta perfezionamenti e miglioramenti al software. Samsung ha annunciato il rilascio della terza versione beta di One UI 4.0 per Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10 5G e S10e in un recente post sui forum della Samsung Community. Sarà disponibile anche per Samsung Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus.

Galaxy S10 e Note 10 riceveranno One UI 4

L’aggiornamento più recente risolve una serie di problemi e difetti. Comprende il problema secondo cui le fotografie non si salvavano correttamente nella galleria multimediale. Esso risolve anche le difficoltà con la connessione degli auricolari AKG N400. Ci sono, inoltre, numerosi miglioramenti nascosti e correzioni di bug.

Questo aggiornamento è stato testato dagli utenti in Corea del Sud, come di consueto. Ha iniziato a essere distribuito in Corea del Sud per i modelli Galaxy S10 e Galaxy Note 10. Se stai già eseguendo la Beta 2, dovresti ricevere la terza beta tramite OTA. In alternativa, puoi controllare manualmente gli aggiornamenti. Vai su Impostazioni >> Aggiornamento software >> Scarica e installa. Se non sei un membro del programma beta, devi scaricare l’app Samsung Members e fare clic sul banner One UI 4.

Il Galaxy S10 e il Note 10 sono gli ultimi device a ricevere l’aggiornamento One UI 4.0 basato su Android 12. Anche l’aggiornamento One UI 4.0 per le serie Galaxy S20 e Note 20 è in fase di test con l’ultima versione di Android. Il fatto che il Galaxy S10 e il Note 10 stiano ricevendo l’aggiornamento dimostra il nuovo impegno dell’azienda per gli aggiornamenti Android e One UI.