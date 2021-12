Xiaomi ha presentato ieri sera la serie Xiaomi 12, che presenta il processore Snapdragon 8 Gen 1. Ciò suggerisce anche che lo smartphone di punta cinese ha iniziato il processo di aggiornamento nel 2022. Mentre lo Snapdragon 8 Gen1 sarà utilizzato in molti device Android, ora il chip ha un degno avversario. Il MediaTek Dimensity 9000 entrerà nel mercato, anche se a un prezzo inferiore.

La differenza questa volta è che lo Snapdragon 8 non diventerà un produttore di telefoni cellulari. Vale la pena notare che Dimensity 9000 e Snapdragon 8 Gen1 offrono prestazioni comparabili; infatti, il Dimensity 9000 supera lo Snapdragon 8 Gen1 in alcune aree cruciali.

Mediatek, il produttore di Dimensity, non punterà solo sul prezzo

Le prestazioni della CPU dell’X2 in entrambi i chip sono le stesse. Il Dimensity 9000, d’altra parte, è più efficiente dal punto di vista energetico grazie al suo processo di produzione TSMC a 4 nm. I risultati dei test precedenti indicano che il rapporto di efficienza energetica è maggiore del 40-50 percento.

Lo Snapdragon 8 Gen 1 continua a superare le prestazioni in termini di prestazioni di gioco e il supporto dell’ISP è migliorato. Inoltre, la sua fotocamera sembra avere un vantaggio competitivo. Queste sono le due posizioni principali in cui Dimensity 9000 non domina. Inoltre, il Dimensity 9000 è veloce quanto lo Snapdragon 8 Gen1.

Un altro punto di contesa tra il Dimensity 9000 e lo Snapdragon 8 Gen1 è il prezzo. Sebbene MediaTek abbia un vantaggio di prezzo, tutti sono preoccupati per quanto possa essere più economico. Secondo gli osservatori del settore, il prezzo di mercato del Dimensity 9000 è compreso tra $ 100 e $ 110, mentre lo Snapdragon 8 Gen1 è compreso tra $ 120 e $ 130. Secondo questi calcoli, il Dimensity 9000 costerà $ 30 in meno rispetto allo Snapdragon 8 Gen1, rappresentando un vantaggio di prezzo del 30%.

La differenza di prezzo complessiva tra le due parti, tuttavia, non è eccessiva. Questa volta, MediaTek non farà affidamento esclusivamente sul prezzo.