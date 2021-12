Nelle ultime settimane, abbiamo visto diversi device LG che sembrano competere con alcune dei prodotti TV di Samsung. LG Display, la divisione display di LG Electronics, sta investendo di più nell’innovazione nelle sue soluzioni per schermi trasparenti. Questi nuovi concetti creativi saranno presentati dall’azienda al CES 2022. L’OLED Shelf, Show Window, Shopping Managing Showcase e Smart Window sono tra le versioni LG.

LG Display è una società commerciale che sviluppa concetti che altre aziende possono utilizzare per stabilire i propri marchi. Il design dell’OLED è composto da due pannelli OLED trasparenti da 55 pollici posti uno sopra l’altro. Secondo LG Display, sarà un televisore perfetto per il soggiorno. Lo schermo OLED può mostrare l’arte su uno o entrambi gli schermi. La modalità di visualizzazione sempre attiva assicura che lo schermo sia sempre acceso.

LG display mostrerà il futuro delle Smart TV OLED

C’è anche spazio dietro i pannelli OLED Shelf per un’opera d’arte reale, che può essere vista anche quando la TV è spenta. LG ha anche sviluppato un foglio motorizzato di materiale opaco che si abbassa come lo schermo di un proiettore per produrre immagini più vivide.

Il display OLED è progettato per la casa, mentre LG Shopping Managing Showcase è progettato per luoghi di grandi dimensioni come i grandi magazzini. Ha un display OLED trasparente montato su un supporto in legno. Secondo l’azienda, il design della TV offre un’esperienza futuristica.

Show Window, invece, è un approccio orientato al business che può fornire vetrine uniche nel loro genere. Contiene quattro schermi OLED trasparenti da 55 pollici che possono essere utilizzati per evidenziare i prodotti in diversi modi. Secondo LG Exhibit, i prototipi sono già in mostra nel nuovo negozio di moda Musinsa a Seoul, Londra, Cina e Giappone.

La Smart Window, infine, è uno schermo OLED trasparente e può essere utilizzato per video chat o presentazioni. Questi modelli LG Display, così come altri prodotti concettuali, saranno in mostra al CES 2022.