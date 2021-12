Il volantino Coop e Ipercoop nasconde grandissimi sconti per tutti gli utenti, in questo modo si ha la certezza di poter accedere ad un lungo elenco di promozioni veramente speciali, le quali possono davvero invogliare ad acquistare la tecnologia.

Il risparmio è di casa da Coop e Ipercoop, grazie sopratutto alla presenza di numerose occasioni che riducono di molto i prezzi di vendita della maggior parte dei prodotti effettivamente coinvolti. Per risparmiare, ad ogni modo, ricordiamo che è strettamente necessario recarsi sul sito ufficiale dell’azienda, ricevendo in cambio la merce gratis presso il proprio domicilio, basterà spendere soli 19 euro.

Coop e Ipercoop: offerte gratis per tutti

Coop e Ipercoop fanno risparmiare moltissimo tutti gli utenti in Italia, i prezzi sono bassi e decisamente convenienti, sebbene comunque l’attenzione sia stata maggiormente rivolta verso la fascia intermedia della telefonia mobile, e sopratutto su modelli non propriamente recentissimi.

I due top di gamma coinvolti sono difatti Samsung Galaxy S20 FE e Apple iPhone X, terminali che qualche anno fa hanno convinto milioni di utenti all’acquisto, oggi effettivamente disponibili a meno di 500 euro, e con alle spalle una garanzia della durata di 2 anni.

Volendo ridurre la spesa al di sotto dei 239 euro, il consiglio è comunque di acquistare uno a scelta tra Galaxy A32, passando anche per Oppo A16 o Alcatel 1B. Per ogni altra informazione in merito all’ottimo volantino Coop e Ipercoop, il consiglio è di affidarsi direttamente al sito ufficiale dell’azienda.