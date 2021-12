Invece di perseguire un numero maggiore di megapixel, si dice che Samsung doterà il ​​Galaxy S22 Ultra di una versione migliorata del sensore HM3 da 108 MP. Apparentemente Motorola sarà la prima azienda a utilizzare il nuovo sensore della fotocamera per smartphone da 200 MP, che è stato recentemente rivelato dal produttore sudcoreano.

Secondo Ice Universe, il sistema di fotocamere del Galaxy S22 Ultra si baserà in modo significativo sull’intelligenza artificiale. Il telefono avrà molto probabilmente gli stessi megapixel dell’S21 Ultra, ma tre dei quattro sensori saranno nuovi, come riportato in precedenza. Secondo Ice, i miglioramenti del software rappresenteranno una grande quantità di vantaggi.

Galaxy S22 Ultra: la nuova serie arriverà a febbraio

L’informatore in precedenza aveva affermato che il nuovo sensore da 108 MP avrebbe scattato immagini più dettagliate rispetto a quello dell’S21 Ultra, e questo è stato confermato da una pubblicazione coreana che affermava che il telefono avrebbe avuto una funzione simile alla modalità macro chiamata ‘Miglioramento dei dettagli’ che sarebbe essere disponibile sulla fotocamera principale. Ice ha successivamente aggiunto che il sensore da 108 MP sarà in grado di creare immagini con colori e luminosità migliori rispetto al modello attuale, e ora ha fornito maggiori dettagli.

Secondo i rapporti, ci sarà una nuova opzione da 108 MP che utilizzerà l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle foto. Questo sarebbe il terzo anno di Samsung che utilizza il sensore da 108 MP, ed è forse la più grande implementazione di sempre, rendendo il Galaxy S22 Ultra il miglior telefono con fotocamera del 2022.

L’S22 Ultra, secondo un recente rapporto, fornirebbe anche un’esperienza di ripresa video migliore rispetto al suo predecessore. È improbabile che Samsung utilizzi nuovamente il sensore da 108 MP per la sua serie S. A febbraio 2022, Samsung dovrebbe annunciare la nuova serie Galaxy S22.