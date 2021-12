Apple ha acquistato l’app musicale Shazam nel 2018 e da allora la utilizza per pubblicizzare il suo servizio di streaming musicale Apple Music. Secondo 9to5Mac, Apple Music sta ottenendo un altro fantastico affare giusto in tempo per Natale.

Shazam offrirà una prova gratuita di cinque mesi ai nuovi abbonati a Apple Music, mentre gli attuali abbonati riceveranno un abbonamento gratuito di due mesi. Per approfittare di questa offerta, vai su shazam.com/applemusic sul tuo telefono e riscatta l’offerta. Se non funziona, prova a riscattare tramite l’app Shazam per il banner Apple Music di iOS.

Apple Music: l’offerta è valida anche per chi ha già un abbonamento

Dovrai accedere all’app con il tuo ID Apple e confermare l’abbonamento gratuito di cinque mesi. La promozione durerà fino al 31 gennaio 2022. Ti verrà addebitato l’abbonamento a Apple Music se non annulli la prova prima della scadenza. Negli ultimi anni, Apple Music ha gareggiato con servizi di streaming musicale rivali come Spotify e ha beneficiato di numerose promozioni e nuove funzionalità.

Apple ha appena annunciato una nuova promozione per il servizio, questa volta abbinata a un Siri Voice Plan. Con iOS 15.2 è stato introdotto un nuovo piano. Questo piano ti consente di ascoltare praticamente tutto ciò che Apple Music ha da offrire a soli 4,99 euro al mese. Fino ad ora, l’unico modo per ricevere un abbonamento mensile di 5 euro era utilizzare uno sconto per studenti. Il nuovo Apple Music Voice Plan è l’opzione più economica per i non studenti per accedere al servizio di streaming Apple Music.

Tuttavia, ci sono alcune caratteristiche degne di nota di questo piano che ne giustificano il costo inferiore. Ad esempio, puoi ascoltare tutto ciò che Apple Music ha da offrire, ma puoi farlo solo utilizzando Siri. Ciò significa essenzialmente che se vuoi ascoltare una canzone, devi usare Siri per farlo. Inoltre, l’audio spaziale e senza perdita di dati non è incluso nell’Apple Music Voice Plan.

Un’altra promozione di Apple Music una prova gratuita di 6 mesi con AirPods compatibili o alcuni modelli Beats By Dre. Questa promozione richiede che il tuo iPhone o iPad esegua iOS 15 o versioni successive e che utilizzi questa offerta speciale entro 90 giorni dopo aver collegato il tuo dispositivo audio idoneo al telefono per la prima volta.