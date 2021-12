Il popolare servizio di riconoscimento automatico dei brani musicali Shazam è utilizzato da qualche anno dal colosso Apple per promuovere i propri prodotti.

Per questo motivo, grazie a Shazam, potrete ottenere 5 mesi di abbonamento ad Apple Music in modo gratuito. Scopriamo insieme cosa fare per ottenerlo.

Shazam di regala 5 mesi di Apple Music

Nelle ultime ore è arrivata un’interessante promozione che riguarda da vicino gli utenti Shazam che non sono mai stati iscritti ad Apple Music, il servizio di streaming multimediale in abbonamento della casa di Cupertino. Coloro che accederanno alla promozione dal sito ufficiale Shazam e dall’app Shazam per iOS potranno riscattare 5 mesi gratuiti di abbonamento ad Apple Music.

Tutto quello che si deve fare è accedere alla pagina ufficiale della promozione sul sito ufficiale di Shazam e scansionare il codice QR proposto. Se non dovesse essere accessibile tramite il vostro smartphone, si può riscattare l’offerta cliccando sul banner Apple Music all’interno dell’app Shazam per dispositivi iOS.

Apple riferisce che l’offerta sarà valida fino al prossimo 31 gennaio 2022, esclusivamente per coloro che non sono mai stati iscritti al servizio Apple Music. Qui sotto trovate il link per accedere alla promozione dal vostro smartphone. Il piano si rinnova automaticamente al prezzo mensile dell’area geografica di appartenenza, salvo disdetta. I codici scadranno il 15 febbraio 2022. I codici promozionali non possono essere rivenduti, non hanno valore monetario e non saranno sostituiti in caso di perdita o furto. Per scoprire tutti i paesi in cui è idoneo visitate la pagina ufficiale di Shazam.