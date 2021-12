L’ultimo volantino Euronics del 2021, è un buonissimo concentrato di sconti e di offerte speciali, che spingono gli utenti ad avere la possibilità di mettere le mani su prodotti di alta qualità, dietro il pagamento di un contributo non particolarmente elevato.

Il rapporto qualità/prezzo è indiscutibilmente favorevole per molti di noi, grazie alla presenza di smartphone in vendita a cifre sempre più scontate, mantenendo però inalterata la qualità generale. Coloro che vorranno accedere alle riduzioni, devono comunque sapere che gli acquisti sono effettuabili solo nei punti vendita fisici, ricordando che potrebbero esistere differenze tra i vari soci di appartenenza.

Euronics è inarrestabile: offerte shock per tutti i gusti

Con i Natalissimi di Euronics, fino al 24 dicembre si ha la possibilità di spendere veramente molto poco su ogni singolo acquisto effettuato. La maggior parte degli smartphone in promozione appartengono alla fascia medio-bassa, sebbene comunque si possano raggiungere interessanti compromessi.

I modelli in questione vanno a toccare Samsung Galaxy A12, in vendita a 139 euro, passando per Oppo A74 a 199 euro, Oppo A16 a 159 euro, Realme 8 a 179 euro, Galaxy A22 a 19e uro, Realme C21 a 129 euro, Realme 8 5G a 179 euro, Redmi 9C a 119 euro, Redmi 10 a 169 euro, Xiaomi Mi 11 Lite 5G a 299e uro, Xiaomi Redmi Note 10 Pro a 279 euro, redmi 9AT a 99 euro o anche Motorola Moto G20 a 99 euro.

Nel caso in cui si fosse alla ricerca di uno smartphone Apple di fascia alta, la scelta potrà ricadere su iphone 12, in vendita a 799 euro. Tutto il volantino Euronics è perfettamente visionabile a questo link.