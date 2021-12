Iliad abbatte la concorrenza a colpi di Giga: la Flash 150 con il 5G costa pochissimo

Anche questa volta non si parla altro che di Iliad, il celebre gestore mobile che sta riscuotendo un gran successo da diversi anni. 8 milioni di utenti sono un traguardo che nessuno credeva potesse essere raggiunto in così poco tempo, e che invece è arrivato senza problemi.

Il merito è della strategia che si ripercuote in ogni offerta lanciata dal gestore, il quale ora vuole arrivare a traguardi sempre più grandi. Di certo potrei riuscirci visto che una nuova offerta sta riuscendo a battere la concorrenza grazie ai contenuti ma soprattutto grazie al prezzo di vendita che dura per sempre nel tempo.

Iliad: la nuova Flash 150 include tutto al suo interno per pochi euro al mese

La nuova offerta prodotta da Iliad sta facendo il giro d’Italia ormai da diversi giorni. Si tratta di una soluzione molto interessante visto che permette di avere tutto dal punto di vista della connessione Internet ma anche dal punto di vista delle chiamate e dei messaggi.

La nuova Flash 150 consente a tutti di avere il meglio con addirittura 150 giga per navigare in rete utilizzando il 5G. Per quanto riguarda il resto, ecco minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili e SMS senza limiti verso tutti. Si tratta di una soluzione che costa ogni mese solo 9,99 €, con il prezzo che non cambierà visto che Iliad non lascia che le sue promo siano soggette a rimodulazioni. L’offerta dovrebbe durare ancora per qualche settimana, dopo di che presumibilmente giungerà in pianta stabile disponibile sul sito ufficiale come è successo per le altre.