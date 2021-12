Il social network ormai più famoso al mondo, TikTok, ha lanciato una nuova serie di funzionalità che permetteranno, anche a chi non è un editor professionista, di creare contenuti belli e interessanti.

Ecco la dichiarazione: “in TikTok crediamo che non dovresti essere un professionista del montaggio video o un regista pluripremiato per realizzare contenuti facili, accattivanti e divertenti“. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

TikTok ha lanciato delle novità per i creatori di contenuti

La prima novità di cui vogliamo parlarvi riguarda il Green Screen (schermo verde), il filtro più amato e utilizzato dagli utenti, si aggiorna e abbraccia le GIF. In collaborazione con GIPHY, sarà possibile sfogliare l’enorme libreria e scegliere la GIF o il meme iconico che più ci piace e applicarlo allo sfondo, così da dare un tocco in più al nostro contenuto. Inoltre è arrivato anche il miglioramento visivo con un tocco, una funzionalità che permetterà di migliorare in maniera istantanea esposizione, scarsa illuminazione e correzione del colore.

Sarà utilizzabile sia con gli scatti proveniente direttamente da TikTok, che con i media presenti sul nostro dispositivo. Per provarla, basta caricare un video e toccare il pulsante presente sulla destra. Con l’ultimo aggiornamento gli utenti avranno anche la possibilità di trasformare qualsiasi suono o voce presente nei propri video, in strumenti musicali o animali.

Si potrà, ad esempio, simulare la propria voce come fosse un miagolio di un gatto o al suono emesso da un flauto. Basterà registrare un video e, nella pagina di modifica, toccare il pulsante effetti vocali nel pannello di destra. Una volta fatto, selezionare una delle tre nuove opzioni per trasformare l’audio nel video in modo che suoni come uno scoiattolo, un flauto o un gatto. Per ora i nuovi effetti disponibili sono solamente due, ma TikTok ha confermato l’arrivo di ulteriori in futuro.