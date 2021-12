Smartphone con display flessibile, arrotolabili ed estensibili saranno presto accompagnati dall’arrivo di ulteriori dispositivi dalle caratteristiche analoghe. Samsung sta già pensando alla realizzazione di smartwatch particolari, tra questi un Galaxy Watch con display estensibile e un Galaxy Watch con display arrotolabile e fotocamera incorporata.

Samsung Galaxy Watch Rollable: il colosso brevetta un nuovo smartwatch!

LetsGoDigital rende noto l’ennesimo brevetto Samsung. Questa volta il documento si sofferma sulla possibilità di assistere al lancio di un Samsung Galaxy Watch con display arrotolabile e fotocamera incorporata.

Il dispositivo è raffigurato in alcune immagini allegate al documento che mostrano uno smartwatch apparentemente semplice, con quadrante di forma ovale e tasto fisico presente sul lato. A nascondere l’originalità del Galaxy Watch in questione è però lo stesso display. Il pannello sarebbe infatti capace di estendersi verso l’esterno offrendo una superficie d’utilizzo maggiore del 40% rispetto a quella proposta nella sua posizione standard. Le due parti del display possono essere estese contemporaneamente ma l’utente può anche optare per l’ampliamento di una sola porzione dello schermo.

Un ulteriore particolare degno di nota è costituito dalla presenza di una fotocamera che potrà essere utilizzata per scattare foto e per la registrazione di video.

Il brevetto in questione può essere facilmente accostato a un ulteriore documento depositato da Samsung nel quale appare uno smartwatch con fotocamera inserita sotto il display. Quest’ultimo dispositivo mostra, inoltre, un display che può estendersi e ruotare così da assumere posizioni differenti. Inoltre, Samsung sembra aver pensato anche alla possibilità di sfruttare la S Pen su smartwatch.