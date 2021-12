Un video condiviso sui social media mostra apparentemente un pilota militare statunitense che segue una “flotta” di UFO sopra il Pacifico.

Il video è stato girato il 24 novembre. Secondo l’American Military News, è stato caricato su un sito web di monitoraggio degli UFO il 4 dicembre. Si può sentire il pilota dire: “Non so cosa sia”. Aggiunge: “Questa è una strana situazione”. Il video si conclude con i presunti UFO che svaniscono dal nulla, e il pilota conferma “Sono andati via”.

Secondo quanto riferito, il pilota in questione era in volo non lontano da Hong Kong, quando ha visto le luci definite UFO in un secondo momento. Il filmato, che dura 53 secondi, mostra tre serie di quattro luci che volavano sopra le nuvole all’unisono e che non assomigliano a nessun aereo noto. Più di 60.000 persone hanno guardato la clip su Twitter, dove è stata condivisa da ChillzTV martedì e ampiamente dibattuta.

UFO avvistati sul Pacifico da un pilota in volo, realtà o illusione?

“All’inizio pensavo fosse il riflesso del vetro della cabina di pilotaggio, ora no”, scrive un utente di Twitter. “Non è coerente, non ha senso. Ora sto pensando, avrebbe potuto essere un esercizio di contromisure militari?”. Un altro ha affermato: “Considerando che ci sono miliardi di galassie che contengono milioni di stelle e pianeti, è logico che ce ne siano altri meno intelligenti degli umani (che non richiede molto) e molto più intelligenti di noi”.

Avril Haines, il direttore dell’intelligence nazionale statunitense, ha suggerito il mese scorso che non esclude l’esistenza di forme di vita extraterrestre, sebbene tali rapporti non siano confermati. Ha dichiarato: “C’è sempre la domanda ‘c’è qualcos’altro che semplicemente non capiamo?'”. Non è la prima volta che vediamo filmati di quelli che sembrano essere UFO, anche se non c’è alcuna dichiarazione sull’avvistamento del 24 novembre. Il Mar Cinese Meridionale è anche il sito di una crescente attività militare cinese. Questo potrebbe spiegare le luci nel video poi scambiate per UFO.