Android: queste 20 app a pagamento ora sono gratuite sul Play Store

Arriva il Natale e in molti si apprestano a cambiare il loro smartphone, il quale mette spesso gli utenti di fronte ad alcuni dubbi. Quale sistema operativo scegliere? In realtà quelli attualmente disponibili sono prevalentemente due, senza contare le nuove leve come HarmonyOS.

Android risulta quello migliore anche per le offerte che propone all’interno del suo Play Store, proprio come è accaduto oggi. Ci sono diversi titoli che potranno essere scaricati gratuitamente in via eccezionale.

Android e le offerte di Natale: sul Play Store di Google titoli a pagamento gratis per tutta la settimana

Continua a battere la concorrenza Android che con le sue offerte sul Play Store regna ormai sovrano assoluto. Ci sono titoli a pagamento che diventano gratis ma solo per un periodo di tempo, vista la scadenza prevista ogni tre o quattro giorni. Applicazioni e giochi potranno essere scaricati gratis semplicemente cliccando sui link che trovate qui in basso.