Spider-Man, il gioco della Marvel disponibile su PS5 si aggiorna, rilasciando una nuova skin per commemorare l’imminente uscita del nuovo film di Spider-Man: No Way Home. L’aggiornamento gratuito è in arrivo il 10 dicembre e sarà disponibile esclusivamente nella versione Spider-Man Remastered per PS5.

Due easter egg possono essere visti in un trailer che li integra nei filmati del gioco. Sembrano essere l’abito nero e oro visto in vari trailer, insieme alla nuova versione dell’abito rosso e oro. Alcuni fan hanno ipotizzato che questa seconda tuta sia una revisione della tuta Iron Spider con alcuni miglioramenti speciali del Dr. Strange, che svolge un ruolo fondamentale nel film in uscita.

L’abito nero ha una leggera somiglianza con un altro abito che Peter ottiene nel corso della storia di Spider-Man, che aveva anche riflessi gialli brillanti. Il precedente era più elegante, però, al contrario dell’abito strutturato di No Way Home con riflessi dorati.

Il tweet ufficiale di Insomniac

“Due nuovi costumi ispirati a #SpiderManNoWayHome, in esclusiva nei cinema il 17 dicembre, arriveranno il 10 dicembre su Marvel’s Spider-Man Remastered, disponibile solo su PlayStation 5 come parte di Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition” scrive Insomniac Games su Twitter.

Il trailer include anche scene di Spider-Man: Miles Morales, dal momento che ottenere la Ultimate Edition di quel gioco è l’unico modo per ottenere Spider-Man Remastered su PS5. Il gioco del 2018 ha già ricevuto aggiornamenti delle tute.

Spider-Man: No Way Home arriverà il 17 dicembre e la trama apre il multiverso per includere diversi cattivi dei precedenti franchise di Spidey.

Spider-Man ha già giocato con diverse realtà, in particolare nel film d’animazione Spider-Man: Into the Spider-verse, che includeva persino un riferimento al gioco di Insomniac. Di recente abbiamo dato una prima occhiata al sequel di quel film, Spider-Man: Across the Spider-Verse.