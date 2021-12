I Galaxy Buds+ e Buds Pro sono già dispositivi eccellenti, ma Samsung continua a migliorarli con aggiornamenti tempestivi che portano nuove funzioni. Manca una settimana a dicembre e gli auricolari Samsung stanno ricevendo un nuovo aggiornamento, ma per il momento è disponibile solo in Corea del Sud.

Al momento, la società non ha specificato quando questo aggiornamento arriverà a tutti i prodotti Buds nel mondo. Probabilmente, un aggiornamento graduale globale è già in arrivo per tutti i possessori di queste cuffie wireless.

Galaxy Buds: preparatevi ad installare il nuovo update

La funzione di rilevamento dell’usura sarà disponibile su Galaxy Buds+ e Galaxy Buds Pro durante le chiamate vocali, secondo SamMobile. Quando gli auricolari sono collegati a un telefono o un tablet, uno di questi dispositivi è in grado di rilevare se gli auricolari vengono indossati o meno. La funzione permette quindi di mettere in pausa e riprendere la riproduzione audio, nonché scegliere tra le modalità audio delle chiamate.

Quando rimuovi un auricolare dal tuo orecchio, i tuoi Galaxy Buds+ e Buds Pro possono interrompere la riproduzione di contenuti multimediali o modificare l’altoparlante utilizzato da una chiamata vocale. Questa funzione è supportata da un’ampia gamma di cuffie, non solo da Samsung. Ad esempio, le AirPods di Apple offrono questa funzionalità già da tempo se utilizzi le cuffie con un prodotto Apple come iPhone, iPad e Mac. Ciò può rivelarsi molto utile in situazioni in cui hai bisogno di capire cosa sta succedendo intorno a te.

Sebbene l’aggiornamento sia stato finora visto solo in Corea del Sud, possiamo aspettarci che venga effettuato a livello globale nei prossimi giorni. Vale anche la pena notare che il registro delle modifiche indica che l’aggiornamento migliora la stabilità.