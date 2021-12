Carrefour si avvicina alle migliori campagne promozionali degli ultimi tempi, con il lancio di una soluzione tanto bella quanto inedita, la soluzione è attualmente disponibile in esclusiva nei punti vendita fisici, e promette un eccellente risparmio per ogni utente.

Spendere poco con Carrefour potrebbe essere davvero molto semplice, a patto che comunque l’attenzione del consumatore sia perlopiù rivolta verso la fascia medio-bassa della telefonia mobile, e non si abbiano troppe pretese sulle prestazioni/qualità generali dei prodotti selezionati. Tutti sono comunque distribuiti con garanzia di 24 mesi, e nel caso della telefonia mobile, con versione no brand.

Carrefour: occasioni e prezzi sempre più bassi

I prezzi attivati da Carrefour possono invogliare gli utenti all’acquisto, sebbene comunque la maggior parte dei prodotti in promozione sia legata alla fascia estremamente bassa della telefonia mobile. Il modello acquistabile è lo Xiaomi Redmi 9AT, un terminale disponibile ad una cifra incredibilmente bassa, basteranno meno di 100 euro per il suo acquisto definitivo nella variante completamente sbrandizzata.

In aggiunta, dopo aver effettivamente selezionato il suddetto prodotto, il consiglio è di buttarsi a capofitto sulla Xiaomi Mi band 4C, una smartband decisamente economica, in vendita a 14,95 euro, la quale comunque garantisce complessivamente discrete prestazioni.

Entrambi i prodotti, come anticipato, sono distribuiti con la garanzia di 24 mesi, valida dalla data d’acquisto, e sopratutto sono commercializzati no brand. Per godere di una visione d’insieme di ciò che effettivamente vi aspetta su Carrefour, aprite il prima possibile il sito ufficiale.