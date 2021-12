Le grandi promozioni nel campo della telefonia mobile saranno protagoniste, come al solito, nella stagione natalizia TIM, Vodafone, Iliad e WindTre si preparano ad attirare tutti i nuovi clienti con alcune iniziative caratterizzate da prezzi molto bassi e da soglie di consumo estremamente ampie.

TIM, Vodafone, Iliad, WindTre: le migliori offerte di Natale

Anche a Natale, la principale ricaricabile a listino prevista da TIM si chiama TIM Wonder. Gli abbonati che decidono di attivare questa promozione riceveranno consumi senza limiti per effettuare le chiamate e per inviare gli SMS su scala nazionale. In aggiunta saranno disponibili anche 70 Giga per internet. Il prezzo per il rinnovo di questa ricaricabile sarà di 7,99 euro al mese.

Vodafone non si smentisce in relazione con TIM. Il provider inglese infatti assicura ancora i vantaggi della sua tariffa Special 100 Giga. I clienti che attivano questa ricaricabile potranno beneficiare di consumi illimitati per le telefonate e gli SMS con 100 Giga per la connessione di rete. Il costo della promozione sarà di 8,99 euro ogni trenta giorni.

Importanti occasioni anche per gli abbonati che attivano un profilo tariffario con Iliad. In alternativa a TIM e Vodafone, il provider francese rinnova la disponibilità della sua Giga 120. Tutti i nuovi utenti di Iliad potranno a loro volta ottenere chiamate senza limiti, SMS infiniti e 120 Giga per navigare in rete sempre a 9,99 euro ogni mese.

Ultima segnalazione è quella della WindTre Star+. Il costo di quest’offerta è di 7,99 euro: i consumi previsti da WindTre prevedono invece chiamate illimitate verso tutti, SMS infiniti e 70 Giga internet.