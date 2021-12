Intesa Sanpaolo gestirà anche questa volta una bella grana. Secondo quanto riportato, una nuova truffa phishing avrebbe fatto capolino sulle e-mail di numerosi utenti facendo credere che una comunicazione da parte della banca dovesse arrivare in maniera tempestiva. In realtà l’obiettivo è truffarli e nel più breve tempo possibile magari rubandogli dei soldi.

Intesa Sanpaolo smentisce il messaggio phishing, ecco il testo dal quale dovete guardarvi le spalle

Secondo le ultime notizie provenienti dal web, ci sarebbero tante segnalazioni in merito ad una nuova truffa phishing. Si tratta di un messaggio molto difficile da decifrare che proviene da Intesa, banca che però non ne sa nulla. L’obiettivo a quanto pare sarebbe quello di penetrare nei conti con le credenziali di accesso degli utenti per poi svuotarli.

Gentile Cliente,

Siamo spiacenti di informarvi che abbiamo deciso di sospendere le vostre operazioni sul nostro sito e sulla vostra carta poichè avete ignorato la precedente richiesta di conferma della vostra identità e di attivazione dei servizi DSP2 che è ormai la norma europea.

Per poter riutilizzare la sua carta si prega di confermare le informazioni rilasciate sul nostro sito al momento della sua registrazione.

La procedura può essere completata cliccando sul link sottostante, che la porterà sul nostro sito nella sezione dedicata alle verifiche.

L’aggiornamento di un giorno obbligatorio.

Ti ringraziamo in anticipo per il tempo che ci dedicherai.

Per iniziare:

CLICCA QUI

Le ricordiamo che finché la verifica non viene effettuata, lei non sarà in grado di :