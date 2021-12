Gli ultimi episodi de La casa di carta sono ora disponibili su Netflix. La serie tv spagnola, divenuta un vero e proprio fenomeno globale nel corso di questi ultimi anni, chiude in maniera definitiva il suo ciclo narrativo con la pubblicazione dei cinque episodi conclusivi della stagione finale.

La Casa di carta, già pronto il primo spin off su Netflix

La prima parte della quinta ed ultima stagione era stata inserita su Netflix già dal mese di Settembre. Gli episodi conclusivi, invece, sono disponibili per tutti gli appassionati proprio a partire da questi primi giorni di Dicembre.

La fine de La casa di carta su Netflix non coincide con l’addio ai suoi protagonisti. Come preventivabile, la piattaforma streaming ha già dato il suo ok ad alcuni progetti paralleli alla serie tv spagnola. Il primo spin off è divenuto da poche settimane ufficiale.

Netflix a breve farà partire la produzione di una serie tv basata esclusivamente sulla figura di Berlino, uno dei personaggi più apprezzati e più discussi de La casa di carta. Lo spin off dovrebbe mettere in scena eventi precedenti a quelli narrati nelle cinque stagioni della serie tv spagnola.

Ancora non si conoscono i dettagli sullo spin off. Ad esempio non è dato sapere quale sarà il titolo, né tantomeno quale sarà il periodo di lancio su Netflix. Le indiscrezioni, in tal senso parlano di 2023.

Dopo La casa di carta, i progetti di Netflix sono sempre incentrati sulle grandi produzioni. Ad esempio, la piattaforma ha ufficializzato anche la seconda stagione di Squid Game.